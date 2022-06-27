AFAD: 5 ilde taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

Taşkın sahasındaki vatandaşlar, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarlarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları konusunda uyarıldı.