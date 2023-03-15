Adres beyanında son iki gün

Depremzede vatandaşların 14 Mayıs'ta oy kullanabilmesi için 17 Mart saat 23.59'a kadar adres beyanı yapması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için yapacakları adres beyanlarına ilişkin bir video hazırladı.

Buna göre; başka bir il veya ilçeye taşınan afetzede vatandaşlar, yurt veya otel gibi geçici yerler de dahil olmak üzere taşındığı yerdeki adresi beyan edecek.

Aynı il veya ilçede taşınan vatandaşlar ise ikamet adresi dışında kaldığı konuta ya da kaldığı prefabrik ev, yurt, konteyner, huzurevi gibi geçici barınma yerine yönelik adres beyanı yapacak.

e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Adres beyanı, nüfus müdürlüklerinin yanı sıra, 17 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden de yapılabilecek.

18 Mart’tan itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile gerçekleştirilecek.