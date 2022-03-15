Adnan Oktar davası istinafta bozuldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında kararını verdi. Davada usulden bozma kararı verilirken aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 16 örgüt elebaşının tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gündem 15.03.2022, 19:24 15.03.2022, 19:27
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik dava, geçtiğimiz yıl karara bağlanmıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.
236 sanıklı dava istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi başvuruyu değerlendirdi. İlk derece mahkemesinin verdiği karar usul yönünden bozuldu.
Dosyanın İstanbul 30'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilmesine ve Oktar dahil 16 örgüt elebaşının tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Sanıklar, önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.
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