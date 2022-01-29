Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.
Gündem 29.01.2022, 08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Edli Tıp Kurumu Başkanlığına Dr. Hızır Aslıyüksek'i atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, Dr. Hızır Aslıyüksek'i atadı. Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde öğretim üyesiyken, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde 4 Ağustos 2015 tarihli üçlü kararname ile Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
Dr. Aslıyüksek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin üyesi ve vakfın kurucuları arasında yer alıyor.
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