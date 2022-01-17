Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir aileyi zehirledi. Gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Gündem 17.01.2022, 07:16 17.01.2022, 08:34
Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Zehirlendiklerini anlayan Yılmaz Ailesi, 112’yi arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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