Adım attırmıyoruz: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Gündem 09.11.2021, 16:59 09.11.2021, 17:19
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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