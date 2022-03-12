ADF resepsiyonu gerçekleştirildi
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında resepsiyon verildi.
Gündem 12.03.2022, 21:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında resepsiyon verildi.
Bakan Çavuşoğlu, diplomasi tünelindeki resepsiyona katılan yabancı konuklarla sohbet etti.
Çavuşoğlu ve konuklar, ardından piyanist Anjelika Akbar'ın konserini dinledi.
Akbar konserde, "Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben Kazakistan doğumluyum. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Var mısınız?" dedi.
Konserin ardından Çavuşoğlu, Akbar'a çiçek verdi.
Kaynak: AA
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