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Adayların pusuladaki yerleri kurayla belirlendi

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki yerleriyle ilgili kura çekilişi gerçekleşti. Kura çekilişi sonrasında adayların yerleri belli oldu. Buna göre ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı.4

Gündem 01.04.2023, 15:22 01.04.2023, 15:26
Adayların pusuladaki yerleri kurayla belirlendi

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. sırada, Muharrem İnce 2. sırada, Kemal Kılıçdaroğlu 3. sırada, Sinan Oğan ise 4. sırada yer alacak.

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala, yarışacak 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.

9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

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