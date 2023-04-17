MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmesinde, "Bizim adayımız milletin öz ve öz evladıdır" dedi.

Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğinden sonra konuştu. Konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Bahçeli, "Adayımız milletin öz ve öz evladıdır" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Millet İttifakı" ve HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ise, "Terör örgütlerinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Detaylar ekleniyor...