Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Adana'da kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem 08.04.2022, 07:48 08.04.2022, 07:58
Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye silahla yaralı kişinin otomobille getirildiği ve durumunun ağır olduğu ihbarı üzerine söz konusu yere polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, 22 yaşındaki Savaş S'nin amcasıyla birlikte otomobille merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine geldiğini, araçtan indiği sırada açılan ateş sonucu yaralandığını tespit etti.
Vücuduna iki kurşun isabet eden Savaş S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, saldırının meydana geldiği Kuva-i Milliyeci Ahmet Palalı Parkı civarında yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.
Polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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