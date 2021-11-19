Adana'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem 19.11.2021, 07:52 19.11.2021, 08:28
Alınan bilgiye göre, Halis G, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
Halis G'nin vurulduğunu fark eden yakınları, yaralıyı özel araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Halis G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede delil toplama çalışması yaptı.
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