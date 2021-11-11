Adana'da deprem
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Gündem 11.11.2021, 11:29 11.11.2021, 11:31
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, yerel saatle saat 10.17'de meydana geldi.
Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İlçede dün de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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