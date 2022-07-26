Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Gündem 26.07.2022, 21:05
Kabasakal Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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