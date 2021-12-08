Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Gündem 08.12.2021, 07:56
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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