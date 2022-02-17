Adana'da sürücüsü tespit edilemeyen otomobil devrildi: 3 yaralı
Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.
Gündem 17.02.2022, 08:49
Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı kesişiminde, refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobilde biri ağır, üç kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yaralılardan biri ambulansla diğer ikisi ise özel araçla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.
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