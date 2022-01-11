Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bir minibüs kısmen çöken yola devrildi, bir evi su bastı.
Gündem 11.01.2022, 08:10
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda bir minibüsün çöken yola düştüğü ve sürücüsünün yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrollerde 01 UY 923 plakalı minibüsün kısmen çöken ve yağmur suyuyla dolan yola düştüğünü tespit etti.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde de bir evde su baskını yaşandığı bilgisi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bahçedeki suyu tahliye etti, evdeki bir kişiyi dışarı çıkardı.
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