Adana'da polisten kaçan 3 şüpheli yakalandı
Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Gündem 11.04.2022, 06:18
Adana'nın Sarıçam ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden bir ihbara konu olan 34 BFG 317 plakalı otomobili görünce durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçtaki şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.
Takibi sürdüren ekipler, otomobili Çukurova ilçesinde durdurdu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasını yapan ekipler, birinin çelik yelekli olduğunu tespit etti.
Otomobil ve şüpheliler polis merkezine götürüldü.
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