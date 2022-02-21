Adana'da okulda patlama: Öğrenciler tahliye edildi
Adana'da bir ortaokulda öğrencilerin derste olduğu sırada klima ünitesi patladı. Öğrenciler sınıftan tahliye edilirken yangın da kısa sürede söndürüldü.
Gündem 21.02.2022, 13:33
Seyhan ilçesindeki Şehit İdris Güler Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada ikinci katın klima ünitesi patladı.
Patlamanın ardından yangın çıktı, öğrenciler sınıflardan tahliye edildi.
Alevler itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sınıflarda hasar meydana geldi.
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