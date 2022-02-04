Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan fabrikada yangın
Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gündem 04.02.2022, 07:06 04.02.2022, 07:29
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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