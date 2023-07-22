Adana'da HÜDA PAR'a saldırı, bir ölü
Adana'da HÜDA PAR il başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı yaralanırken, il sekreteri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda il sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İL BAŞKANI YARALANDI
İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İL SEKRETERİ HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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