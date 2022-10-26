Adana'da DEAŞ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli için operasyon düzenlendi.
Gündem 26.10.2022, 07:49 26.10.2022, 08:13
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.
Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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