Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde H.K. ile iki arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Elindeki şişeyle arkadaşının kafasına vuran H.K, çıkan kavgada bıçaklandı.

Daha sonra H.K, dışarı çıkarak nacakla iş yerinin camlarını kırdı, kavgaya karışan iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Elinden yaralandığı belirlenen ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan H.K, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan iki kişi polis merkezine götürüldü.