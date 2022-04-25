Adana'da 9'uncu kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Adana'da binanın 9. katından park halindeki aracın üzerine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.
Gündem 25.04.2022, 07:02
Adana'da 12 yaşındaki E.S.K., merkez Sarıçam ilçesinde 13 katlı apartmanın 9. katındaki balkondan park halindeki aracın üzerine düştü.
Ağır yaralanan E.S.K., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
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