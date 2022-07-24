Adana'da 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Gündem 24.07.2022, 13:54
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de PKK/YPG adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 zanlının adreslerini tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheliler 26 yaşındaki S.A., 22 yaşındaki H.E.F., 34 yaşındaki H.A. ve 45 yaşındaki İ.H. yakalandı.
Örgüt saflarında fotoğrafları ortaya çıktı
Ekipler, S.A. ve H.E.F'nin örgüt saflarında çekilmiş silahlı fotoğraflarını da ulaştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, H.E.F. ve H.A. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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