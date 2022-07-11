Adalet Bakanlığı: Kavala kararı AİHM'in güvenilirliğini olumsuz etkileyecek

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, AİHM kararlarına uymayı taahhüt ettiği ve bu taahhüdünün gereğini daima yerine getirdiği belirtildi.

Türkiye'nin, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, üye ülkelerin, AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80,20 iken Türkiye'nin icra oranının yüzde 87,98 olduğu, diğer kararların icra sürecinin ise devam ettiği kaydedildi.

Türk yargı makamlarının, AİHM'in Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirttikleri anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az bir yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır."