Adalet Bakanlığı duyurdu! İzinler uzatıldı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın riskinden dolayı mahkumların açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı.
Adalet Bakanlığı 'salgın riskinin ortadan kalkmamamış olması' gerekçesiyle açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kovid iznini 2 ay daha uzattı.
Adalet Bakanlığı'nın duyurusu:
5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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