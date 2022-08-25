Adalet Bakanı'ndan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, imam hatip mensuplarına yönelik sözlerinden dolayı şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi.
Gündem 25.08.2022, 12:11
Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."
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