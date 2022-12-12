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Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: 'Eğer randevu istemiş olsaydı verirdim'

Adalet Bakanı Bekir Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü ve ardından yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya adresinden cevap verdi.

Gündem 12.12.2022, 11:50
Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: 'Eğer randevu istemiş olsaydı verirdim'

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü ve ardından yaptığı açıklamaya ilişkin " Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah Adalet Bakanlığı'na yürüdüğünü hatırlattı.

"Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm." ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.

Adalet Bakanlığı, olan biten hakkında sessiz kalmadı, ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım. Çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir."

"Yargılama süreci başlamıştır"

Bozdağ, çocuğun cinsel istismarının, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır." bilgisini verdi.

Yargılama sürecinin, kanunların öngördüğü usulde devam ettiği kaydeden Bozdağ, "Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
#adalet bakanı #Kılıçdaroğlu
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