Adalet Bakanı Gül: 'insan, devlete emanettir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hangi suçu işlemiş olursa olsun adaletin hükmüne konu olan insan, devlete emanettir. Cezaevindeki hükümlü de denetimli serbestlik altındaki yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde muamele görmelidir." dedi.

Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle Yargıtay'da düzenlenen "Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye'de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, bir ülkede ceza infaz sisteminin, hukuk otoritesinin kesin şekilde tesisi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Ceza kanunlarının caydırıcılığını, mahkemelerin verdiği soyut cezaların değil, cezaların tatbik edilmesinin sağlayacağına işaret eden Gül, infaz sisteminde bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:"Hangi suçu işlemiş olursa olsun adaletin hükmüne konu olan insan, devlete emanettir. Cezaevindeki hükümlü de denetimli serbestlik altındaki yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde elbette muamele görmelidir. Hukuk devleti ilkesini ancak insan onurunu gözeterek, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirerek güçlendirebiliriz. Hakları korumak ve yaşatmak, hukuk devletinin önceliğidir ve ödevidir. Kanunlar, insanoğlunu, hak ve özgürlükleriyle korumak için vardır."

İnfaz aşamasındaki amacın, hükümlünün iyileşmesi ve topluma yeniden kazandırılması olduğunun altını çizen Gül, eğitimin suçu önleyecek en önemli araç ve güç olduğunu belirtti.

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde eğitim, öğretim ve meslek edindirme faaliyetlerinin sürdüğünü, son üç yılda ceza infaz kurumlarında 14 bin 345 hükümlü ve tutuklunun okuma-yazma öğrendiğini aktaran Gül, cezaevlerindeki mesleki eğitim merkezi sayılarının artırılacağını bildirdi.

- "Türkiye'nin dünyaya katkı sunacak tecrübeleri var"

İş yurtlarının çalışmalarının da çok sayıda alanda devam ettiğini kaydeden Bakan Gül, Türkiye'nin denetimli serbestlik alanında yaptıklarının dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu Genel Sekreteri Willem van der Brugge'nin kendisinden önce konuşma yaptığını hatırlatan Bakan Gül, "Sayın Genel Sekreter, organizasyon şemasında birçok bayrağı gösterdi ama dünyanın en güzel bayrağı Türk bayrağı orada yoktu. Umarız orada da bu tecrübeden istifade ederler. Türkiye'nin tüm dünyaya katkı sunacak tecrübeleri var, bunlardan da istifade edilmesini bekliyoruz." dedi.

Hükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerine de katkı sunduğunu anlatan Gül, bugüne kadar 2 milyon fidan dikiminin yapıldığını söyledi.

Çalıştaya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ve yargı mensupları katıldı.