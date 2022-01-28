Adalet Bakanı: 'FETÖ'yle mücadele FETÖ zihniyetiyle de mücadeledir'

Bakan Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi.

"FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir" diyen Bakan Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.