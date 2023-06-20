Adalet Bakanı duyurdu, kira düzenlemesi uzatılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiraya yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını, düzenlemenin 1 Temmuz'a yetişemezse de geriye dönük işletileceğini söyledi.

Konut kiralarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme 1 Temmuz’da sona eriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca kiracının merakla beklediği soruya cevap verdi.

Bakan Tunç, kirada yüzde 25 artış uygulaması süreceğini duyurdu. Tunç, açıklamasında "Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişmezse geriye dönük işletilecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkezinde MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kiralarla ilgili olarak kendilerine iletilen bütün şikayetleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak "Vatandaşlarımıza dünyada küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkileri sebebiyle ülkemizin de bu tablodan yoğun bir şekilde etkilendiğini ifade etmiştik. Seçim zamanında vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde söyledik ki ‘bu tablodan vatandaşlarımızın ekonomik olarak olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Bunları yine Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetiyle, kadrolarımızla biz çözeceğiz.’ Hem enflasyonla ilgili sıkıntıları hem hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntıları hem bu küresel gelişmelerden, pandemiden ve diğer konulardan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan ortaya çıkan bu sıkıntıları gidermek için güçlü bir şekilde seçimden sonra bu mücadeleyi vatandaşlarımız şundan müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi, ivmesini arttırarak ve etkisini genişleterek devam ettireceğiz" dedi.

SEÇİM VAADİYDİ

Konut kiralarına Zam sınırın getirilmesi AK Parti'nin seçim vaatlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında fahiş Kira artışıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cebri adımlar atmak zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, "Adalet Bakanlığı’nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz" demişti.