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Adalet Bakanı Bozdağ, 'Engelsiz Adalet Çalıştayı'nda konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Adalet Çalıştayı"nda yaptığı konuşmasında "Engelli vatandaşlarımızla ilgili bir hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldık." dedi.

Gündem 01.12.2022, 14:13
Adalet Bakanı Bozdağ, 'Engelsiz Adalet Çalıştayı'nda konuştu

Adalet Bakanı Bozdağ, "Adalet Bakanlığı olarak yeni bir çalışmayı başlattık. İşaret diliyle hukuki terimler sözlüğü, engelli vatandaşlarımızla ilgili bir hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldık." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, engelli vatandaşlara yönelik hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldıklarını bildirdi.

Bozdağ, Adalet Bakanlığında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Adalet Çalıştayı"na katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın atılacak adımlarda bir rehberlik görevi üstleneceğini belirtti.

Hükümet olarak engellilerin hak ve hukukunu korumak, onların onurlu bir birey olarak yaşamalarını sağlamak için önemli reformlara imza attıklarını bildiren Bozdağ, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yaptıkları değişiklikle engelliler lehine pozitif ayrımcılığı anayasa ilkesi haline getirdiklerini anlattı.

Engellilerle ilgili mevzuatta da değişiklikler yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, engellileri inciten kavramların hukuk mevzuatından çıkarıldığını vurguladı.

Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde de her türlü hukuksal ifadede, uygulamada kullanılacak lisanın, kavramların, engelli vatandaşlarımıza karşı saygıyı, sevgiyi ve onların onurunu korumayı hedefleyecek kavramlar olmasına hükümet olarak yaptığımız bütün uygulamalarda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve göstereceğimizi ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yasama çalışmalarında da aynı hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz." dedi.

"Adli süreçleri başlatmaktan çekinmeyin"

Türk Ceza Kanunu'nun nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen maddesi çerçevesinde "Bir kimsenin engelliliği nedeniyle ona mal satmayan veya ona bir yeri kiralamayan veya onu işe almayan, çalıştırmayan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını" içeren bir düzenlemenin de uygulamaya alındığını aktaran Bozdağ, "Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, Türkiye'de işe girmede ve başka şeylerde engelliliği engel gören, esasında kendisi zihnen engelli olanlara karşı yasalarımızın sağladığı korumadan lütfen istifade edin. Bunlarla ilgili adli süreçleri başlatmaktan çekinmeyin." diye konuştu.

Engellilerin önüne konulan her engeli kaldırmanın büyük bir görev olduğuna işaret eden Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak engellilerin adalete erişimiyle ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bekir Bozdağ, adliyelerin engellilere yönelik dizayn edildiğini kaydetti. Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak yeni bir çalışmayı başlattık. İşaret diliyle hukuki terimler sözlüğü, engelli vatandaşlarımızla ilgili bir hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldık. Bununla ilgili bakanlığımızda, ilgili birimdeki arkadaşlar çalışmalara başladılar. Yakında sadece hukuk terimlerini kapsayan engelli vatandaşlarımızın kullanacağı bir sözlüğü de hizmete sunacağımızı ifade etmek isterim."

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) de engellilere yönelik düzenlenmesiyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını bildiren Bozdağ, UYAP'ta engellilere yönelik erişilebilirlik menüsünün yer alacağını söyledi.

Engellilerin Adalet Bakanlığında istihdamı konusunda da hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Bozdağ, "Engelli vatandaşlarımızın hakim ve savcı sınavlarında değerlendirilmesi hususunda da talepler var. Zaten bizim şu anda uygulamamızda engelli vatandaşlarımızdan bu görevi yapan arkadaşlarımız var. Başarıyla da yapıyorlar. Yeni dönemde de biz bu konuda sınavda başarı kriterlerini yakalamış olmalarının önünde engelliliklerinin bir engel oluşturmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ, engellilerden gelen her talebe de açık olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Engelsiz Adalet Çalıştayı #Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
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