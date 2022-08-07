Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'KPSS' açıklaması

İptal edilen 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Adalet Bakanı Bozdağ, konunun tüm yönleri ile araştırıldığını vurguladı. "Kusuru olan varsa hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sınavın hem mağduriyet yaşanmaması hem de haksız başarı elde edilmemesi için iptal edildiğini hatırlattı.

"En ufak bir tereddüt ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde soruşturma hem idari açıdan hem de adli açıdan yürütülüyor" açıklamasını yaptı.

Bekir Bozdağ, hükümetin konunun aydınlatılması için yapılması gereken ne varsa yaptığını belirtti.

"Kasti kusuru olan varsa, birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka başka şeyler varsa bunlarla ilgili gereğinin yapılacağından ve herkese hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.