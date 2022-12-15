Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu davası kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, İBB Başkanı İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaretten' 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine ilişkin tartışmalara yönelik "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diyerek kararın nihai olmadığını da ekledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla üst sınırdan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine ilişkin konuştu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" ifadelerini kullandı.

'NİHAİ KARAR DEĞİL'

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir."