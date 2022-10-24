Adalet Bakanı Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sadece başını örten değil başı açık kadınların da anayasal düzenleme ile hak ve özgürlüklerinin şartlara bağlanmayacağını belirterek, "Başörtüsü sorunu eğitimde, siyasette herhangi bir yerde sorun teşkil etmiyor. Anayasa değişikliği yapalım, kolaylıkla değiştirilemez" deyince biz bir çalışma yaptık. Niyatinde karara varıldı. Tek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor." dedi.

Bozdağ, yeni yargı paketiyle ilgili "Pakette sona geldik, yakında detayları paylaşacağız" dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Diyarbakır dün son derece önemli ve tarihi anlara tanıklık etti"

Diyarbakır dün son derece önemli ve tarihi anlara tanıklık etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı eserlerin toplu açılışını yaptı. En önemli şey de Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılması ve Kültür Bakanlığı'na devredilmesidir. Diyarbakır Cezaevi pek çok kötü anıyla anılan bir cezaevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında Diyarbakır yılında yaptığı konuşmada bunun sözünü vermişti.

"Hak ihlalleriyle anılan bir cezaevini kapatmak da onur ve gurur vericidir"

Son dönemde de cezaevindekileri başka cezaevlerine naklettik. Böylesi hak ihlalleriyle anılan bir cezaevini kapatmak da onur ve gurur vericidir. Ankara Ulucanlar Cezaevi'ni de kapattık, müzeye dönüştürdük. Aynı şekilde biliyorsunuz Adnan Menderes ve başbakanlarımızın idama yürüdüğü Yaslıadayı da Yassıada olarak özgürlükler alanı yaptık. Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesiyle hayırlı işler de anılacak bir mekan oldu. Darbeci zihniyetinin artık Türkiye'de yaşayamayacağının ilanıdır.

"İşkence ve kötü muameleye sıfır politikasını uyguladık, uygulayacağız"

Cezaevlerinde yatan herkes bizim vatandaşımızdır. Ailelerinin Türk devletine birer emanetidir. Türkiye'de işkence ve kötü muameleye sıfır politikayla uyguladık, uygulamaya devam edeceğiz.

"CHP'nin teklifinin sebebi başkanlık sistemi, 50+1'de oy arayışıdır"

[Başörtüsüne anayasal güvence] CHP'nin TBMM'ye verdiği teklif şu anda olmayan sorunu sorun haline getirmek bir sorun teşkil ediyor, olmayan sorunu yasal dayanıklı soruna dönüştürür. Kamu işçilerinde ve diğer alanlarda kapsam dışı kalıyor. CHP'nin teklifi sadece bir meslek icra eden kadınları kapsıyor. CHP, bu teklifi neden verdi? Bu teklif neden şimdiye kadar gelmedi de şimdi geldi. Sebebini çok net söylüyorum başkanlık sistemidir, 50+1'de oy arayışıdır. 50+1'in oyunu zorunlu kılıyor. İnancı gereği başını örten insanlara şaşı bakarsanız onların oyunu alamazsınız. 50+1'de farklı alanlardaki insanlardan oy alma durumu var. Kılıçdaroğlu bu sözleri söyleyip teklifi verince Cumhurbaşkanımız "Başörtüsü sorunu eğitimde, siyasette herhangi bir yerde sorun teşkil etmiyor. Anayasa değişikliği yapalım, kolaylıkla değiştirilemez" deyince biz bir çalışma yaptık. Niyatinde karara varıldı. Tek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacğı ifade ediliyor. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı.

Bozdağ, yeni yargı paketiyle ilgili "Pakette sona geldik, yakında detayları paylaşacağız" dedi.

"Bir iç tüzüğü değişikliği Türkiye'nin hayrına olur"

[Meclis'te çekiçli protesto] Meclis vekillerin değil, milletin meclisidir. Milletin değerlerini, milletvekillerinin hepsi içtüzüğe göre çalışacak ve koruyacak. Herkesin özgürce meramını anlattığı bir yerdir. Genel Kurul'a bıçakla, silahla, çekiçle girilmez. Genel Kurul'a bunların hiçbirinin girmemesi lazım. Yasaklara önce vekillerin uyması gerekiyor. Vekillerin dokunulmazlığı olduğu için güvenlik tarafından aranmıyor. Meclis iç tüzüğünün ihlal edilmemesi gerekir. Başkanlık Divanı'nı yöneten arkadaşımızın da Türk milletini rahatsız eden bir nokta olduğu zaman parti mensubu gibi davranması icap edeer. Bir iç tüzüğü değişikliği Türkiye'nin hayrına olur.

"Meclis'te 2 bine yaklaşan bir fezleke rakamı var, Türkiye'ye yakışmıyor"

Meclis'te 2 bine yaklaşan bir fezleke rakamı var, Türkiye'ye yakışmıyor. Biz düşüncelerimizi hakaret etmeden, yasaların suç saydığı herhangi bir fiil işlemeden de anlatabiliriz. Fezlekenin hiç olmadığı ya da çok az olduğu bir Meclis dönemini Türkiye görsün isteriz.

"Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var"

[Dezenformasyon teklifi yasalaştı] Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var. Bu yasa, bireyin onurlu ve saygın bir vatandaş olarak yaşamasının yanında devleti de koruyor. Kişilerin canını, malını ve onurunu koruyan pek çok düzenleme var. En çok tartışılan 29. madde. çerçevesinden bakarsak birisi bir iş yapacak korku ve panik yaratacak, kamu düzeninin, ülke güvenliğinin ve genel sağlığını ülkede birbirinin karşısına dikerek, sokakları savaş alanını çevirerek yaparsa devreye giriyor.