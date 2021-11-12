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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Bakan Gül, Diyarbakır annelerine ziyarette bulunarak annelerin bu haklı feryatlarının daha yüksek sesle duyulması için onlara her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Gündem 12.11.2021, 13:33
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek anne ve babalarla görüştü. Ziyarette aileler Bakan Gül'e evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

"Kadın savunucularının burada seslerinin çıkmaması da tarihe düşülmüş çok anlamlı manidar bir nottur"

Gül, ziyaretin ardından yaptığı gazetecilere açıklamada, Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiklerini ve annelerin yanında olduklarını ifade ettiklerini söyledi. Annelerin burada evlatlarına kavuşmak için yüksek bir sesle çığlıklarını duyurduğunu aktaran Gül, devlet ve millet olarak onların yanında olduklarını belirtti. Annelerin bu haklı feryatlarının daha yüksek sesle duyulması için onlara her türlü desteği verdiklerini anlatan Gül, anneler ile görüştüklerini, 14-15 yaşında evlatların hain PKK terör örgütü tarafından dağlara kaçırıldığını aktardı. Gül, şöyle konuştu:

"Çocuk istismarından bahsedenler, burada en büyük çocuk istismarı var. Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılan en büyük şiddet evlatlarından ayrı kalması değil midir? Burada aynı zamanda kadına yönelik en büyük şiddet vardır. Ve bunu annelerimiz dile getiriyorlar. Yine insan hakları savunucuları, bir annenin evladından ayrı kalması en büyük insan hakları ihlali değil midir? Çocukların 14-15 yaşlarında dağlara çıkarılması, kaçırılması bir insan hakları ihlali değil midir, nerede dünyada insan hakları savunucuları, uluslararası insan hakları kurumları? Burada bir insan hakları ihlali, zulüm ortadadır. Ama ne çocuk ne insan hakları ne kadın savunucularının burada seslerinin çıkmaması da tarihe düşülmüş çok anlamlı manidar bir nottur. Diyarbakır'dan tüm dünya insan hakları mekanizmalarını, savunucularını eğer bu konuda samimiler ise bu feryadı bu çığlığı duymaya davet ediyorum." 

"Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir"

"Çocukların, evlatların yeri dağ değildir annelerin kucağıdır, yanıdır. Bu çocukların okullarda olması lazım. Dağ yolunda değil. Devletimiz tüm imkanlarıyla tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Bu konuda terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir." ifadelerini kullanan Gül, çocuklarına kavuşan annelerin olduğunu kaydetti. 

Bakan Gül, "İnşallah diğerleri de kavuşacaktır. Rabb'im inşallah tüm evlatlarımızı, vatanlarında ana ocağında, kucağında buluşturur. Devlet olarak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#adalet bakanı #Diyarbakır anneleri
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