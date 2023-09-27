Acun Ilıcalı çalışanları ve ailelerini tatile götürdü
Acun Ilıcalı şirketinde çalışan 1100 çalışan ve ailelerini İzmir'de tatile götürdü.
Acun Ilıcalı, TV8 ve Acun Medya'da çalışan 1100 çalışanı ve ailelerini tatile götürdü. Ilıcalı'nın bu jesti sosyal medyada gündeme oturdu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sık sık magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
TV8 kanalı ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı zaman zaman yaptığı açıklamalar ve yaşantısı ile gündem oluyor.
Acun Ilıcalı bu kez çalışanlarına yaptığı bir jest ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Acun Ilıcalı 1100 çalışanı ve ailelerini Alaçatı'ya tatile götürdü. Ekibine eşlik eden Acun Ilıcalı burada ekibiyle etkinliklere katıldı.
Acun Ilıcalı'nın bu jesti sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı.
1100 çalışanı ve ailelerini tatile götüren Acun Ilıcalı'nın bu jesti büyük beğeni topladı.
Acun Ilıcalı çalışanları ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, mesainin saat 10.30'da başlaması gerektiğini dile getirmişti.
Ilıcalı ayrıca sabah erken uyanmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakınmasıyla uzun süre gündem olmuştu.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|17
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Sevilla
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Villarreal
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|6
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2