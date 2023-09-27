Acun Ilıcalı çalışanları ve ailelerini tatile götürdü

Acun Ilıcalı, TV8 ve Acun Medya'da çalışan 1100 çalışanı ve ailelerini tatile götürdü. Ilıcalı'nın bu jesti sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sık sık magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

TV8 kanalı ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı zaman zaman yaptığı açıklamalar ve yaşantısı ile gündem oluyor.

Acun Ilıcalı bu kez çalışanlarına yaptığı bir jest ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı 1100 çalışanı ve ailelerini Alaçatı'ya tatile götürdü. Ekibine eşlik eden Acun Ilıcalı burada ekibiyle etkinliklere katıldı.

Acun Ilıcalı'nın bu jesti sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

1100 çalışanı ve ailelerini tatile götüren Acun Ilıcalı'nın bu jesti büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı çalışanları ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, mesainin saat 10.30'da başlaması gerektiğini dile getirmişti.

Ilıcalı ayrıca sabah erken uyanmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakınmasıyla uzun süre gündem olmuştu.