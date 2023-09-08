Açık öğretim liselerine geçiş zorlaştırıldı

Liselerde sınıf geçme ve sınıf tekrarına ilişkin detayların yer aldığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sınıf tekrar geri geldi, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması sonlandırıldı. Öte yandan istisnai durumlar haricinde açık liseye geçişlere de izin verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.

VELİLER OKULA DAVET EDİLECEK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları işbirliği içinde yapacak.

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER ZORLAŞTIRILDI

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

50 ORTALAMA YETERLİ OLMAYACAK

Bakanlık, yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde çok önemli bir dizi düzenleme daha yaptı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak. Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alınacak.

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