Açık deniz karakol gemisi Akhisar'ın blok inşaatlarına başlama komutu verildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapım çalışmaları Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yürütülen "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlama komutunu, şehit Piyade Er Faruk Özdadlı'nın ağabeyi Cengiz Özdadlı ve gazi Sevinç Köksal verdi.

ASFAT AŞ ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlatılan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin blok inşaatları; Şehit P. Er Faruk Özdadlı’nın ağabeyi personelimiz Cengiz Özdadlı ve Gazi personelimiz Sevinç Köksal’ın komutuyla başladı.#MSB pic.twitter.com/db6PXLJCRC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2022

"Akhisar"ın 2023'te denize indirilmesi planlanıyor.