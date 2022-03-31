Acı ölüm: Traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktörle duvarın arasında kalarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gündem 31.03.2022, 17:32
Beylikli Mahallesi'nde garajda park halindeki traktörüne binmeden kontağı çevirerek çalıştıran Y.Ş., viteste kalan aracın aniden hareket etmesi sonucu tekerlerle duvar arasında kaldı.
Sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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