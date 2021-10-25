Acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Yıldırım harekat bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında bir askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını duyurdu.
Gündem 25.10.2021, 23:38
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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