Acı haber: 1 asker şehit
Barış Pınarı bölgesinde meydana gelen silah kazası neticesinde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Akar ve Güler'den taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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