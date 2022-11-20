Abdurrahim Albayrak'ın torunu balkondan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alış veriş merkezinin 4'üncü katından düşen Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı ağır yaralandı.

Alış veriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen Bostancı için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu Bostancı'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

15 yaşındaki Batuhan Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.