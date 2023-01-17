Abdüllatif Şener'den İmamoğlu ve Yavaş'a "rol çalma" tepkisi
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, FOX TV'de gazeteci İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklama yapan Şener, Kılıçdaroğlu'nun en güçlü aday olduğunu belirterek partisinin belediye başkanlarının yaptığı adaylık çalışmalarını da eleştirdi.
'ADAY KILIÇDAOĞLU'
Karagöz'ün, "Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?" sorusuna Şener, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" cevabını verdi.
'BELEDİYE BAŞKANLARIN YAPTIKLARI ETİK DEĞİL'
CHP'li Şener, partisinin belediye başkanlarının adaylık için yaptığı çalışmalara ilişkin, "Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir" dedi.
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