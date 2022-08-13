Abdullah Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Korkusuz gazetesinden Ahmet Takan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Gündem 13.08.2022, 16:55
Birçok siyasetçinin yakalandığı hastalığa son yakalanan kişi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diyerek hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.
29
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|6
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Giresunspor
|1
|0
|14. Antalyaspor
|1
|0
|15. Hatayspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Brentford
|1
|1
|11. Fulham
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Liverpool
|1
|1
|14. M. United
|1
|0
|15. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Almeria
|0
|0
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
|0
|7. Celta Vigo
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Espanyol
|0
|0
|10. Getafe
|0
|0
|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Sevilla
|1
|0