Abdullah Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Birçok siyasetçinin yakalandığı hastalığa son yakalanan kişi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diyerek hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.