Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştı
Gündem 10.08.2022, 22:34 10.08.2022, 22:36
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.
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