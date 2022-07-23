Abdi’yi aldı bir telaş: Korku dağları sardı

Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı düzenleyeceği harekatın hazırlıkları sürüyor. Olası harekat, terör örgütü PKK’yı panikletti. PKK’nın bölgede kullandığı tabela örgüt Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, bu hafta ABD ve Ruslarla iki ayrı görüşme yaptı. Salı günü Kamışlı’da Suriye’deki Rus güçlerin komutanı General Alexander Chaiko ile görüşen PKK elebaşı, çarşamba günü de Haseke’de ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Corella ile toplantı yaptı. Sözde özerk yönetim temsilcileri de hafta başında başkent Şam’da rejim yetkilileriyle bir araya geldi. Üç görüşmede de ana gündem maddesi, Türkiye’nin düzenleyeceği harekat oldu.

ÜÇLÜ ZİRVEYLE AYNI GÜN

Kırmızı listede aranan PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in Rus general Chaiko ile görüşmesi, Salı günü Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan üçlü zirveyle aynı gün gerçekleşti. Rus generalin, Moskova’nın Suriye toprakları içinde herhangi bir Türk operasyonunu reddettiği görüşünü dile getirdiği öne sürüldü. Chaiko PKK elebaşına, harekata birlikte karşı koymak için sözde özerk yönetimle rejimin arasını bulacaklarına dair güvence de verdi. PKK elebaşı ABD’li generale ise Türkiye’nin başlatacağı askeri operasyonun bölge istikrarını bozacağını öne sürdü. CENTCOM Komutanı Corella da PKK elebaşına, uluslararası koalisyon güçleri ve ABD ordusunun, Kamışlı’nın doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgeyi Türkiye’nin operasyonundan koruyacağını taahhüt etti.