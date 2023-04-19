ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında açılan soruşturmanın devamı yönündeki kararı iptal etti.
Gündem 19.04.2023, 17:47 19.04.2023, 17:54
ABD'de devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a cezai kovuşturma açılmasına onay veren alt mahkemenin kararını bozdu.
Kararın iptal edilmesinin ardından Halkbank hisseleri hızla yükselerek yüzde 9,9'dan fazla değer kazandı.
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