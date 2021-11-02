ABD'ye ait savaş gemisi İstanbul'a demirledi
3 gün kalıp Karadeniz'e açılacak olan ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul'a geldi.
Gündem 02.11.2021, 01:06
ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.
LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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