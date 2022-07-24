ABD, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristler için yasta
ABD, Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristler için taziye mesajı yayınlayarak, “kritik savaşçılardı” ifadesini kullandı.
Gündem 24.07.2022, 11:55 24.07.2022, 12:08
ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ya desteğini sürdürüyor.
'Kritik savaşçılardı' ifadesini kullandılar
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.
Mesajda öldürülen teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesini kullandı.
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